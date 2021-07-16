شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل» تتعهد بمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات، التي وقعت في غرب ألمانيا اليوم الخميس.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض، قالت ميركل عن سكان المناطق المتضررة:" لن نتركهم وحدهم في هذه الساعة العصيبة والمروعة، وسنساعدهم أيضا فيما يتعلق بإعادة البناء".

وأوضحت ميركل، أنها تتابع معاناة الناس عن قرب وأنها ظلت طوال اليوم تستعلم عن الوضع، مشيرة إلى أن اليوم كان يوم خوف على الحياة والممتلكات ويوم قلق ويأس، مبينة أن مئات الآلاف اضطروا إلى مشاهدة المنازل وهي تتحول إلى "أفخاخ موت".