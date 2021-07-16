شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أميركي يقدم مشروع قانون لمعاقبة «خامنئي ورئيسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم السيناتور الأميركي، تيد كروز، مشروع قانون لمعاقبة المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد لإيران.

و يحظى المشروع بدعم ماركو روبيو، وتوم كوتن، وليندسي غراهام وآخرين

وأكد "كروز" أن خامنئي يستخدم العنف والفساد، ليراكم الثروات المسروقة من الشعب الإيراني، معلقاً: "يجب أن نُخضع خامنئي ورئيسي لقوة العقوبات الأميركية".

وأعرب عن فخره بتقديم هذا المشروع لضمان فرض عقوبات حقيقية على نظام إيران، موضحا أن إدارة بايدن تسعى للتخلي عما تبقى لنا من وسائل ضغط على إيران، فيما أكد قائلا: "لا بد من احتواء الأنشطة الشريرة لنظام إيران".