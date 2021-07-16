شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يعتذر بعد رفض الرئيس اللبناني لتشكيلته الحكومية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة لبنانية جديدة اعتذاره، أمس، بعد اجتماع قصير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو الاجتماع الثاني مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، خلال 24 ساعة.

وقال الحريري بعد خروجه من مكتب الرئيس عون: «التقيت فخامته وأجرينا مشاورات في موضوع الحكومة، وعون طلب تعديلات جوهرية في التشكيلة التي قدمتها».

وأضاف: «تناقشنا في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس».

وأوضح الحريري أنه «اقترح مزيدا من الوقت، لكن الرئيس رأى أن لا مجال للاتفاق، فقدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة».

وختم الحريري: «لا اتفاق مع عون والله يعين البلد».

مأزق كبير

وعلق النائب السابق فارس سعيد على اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة قائلا: «يبقى رئيس الجمهورية في بعبدا بفضل «عضلات» حزب الله فقط. وأضاف سعيد: في مواجهة القوى السياسية والرأي العام العريض ودوائر القرار العربية والدولية الوضع أكثر من خطير».

علق والنائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه في «تويتر» على إعلان الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، قائلا: دخلنا في المأزق الكبير.. الله يعين لبنان.

احتجاجات بالشوارع

وفور إعلان الحريري اعتذاره، عادت الاحتجاجات في المناطق اللبنانية بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري وعمد شبان في صور وفي جادة الرئيس بري البحرية على تحطيم محتويات المطاعم والمقاهي وطردوا الزبائن منها، فور سماعهم باعتذار الحريري.

كما قطع محتجون طريق السراي في صيدا، وعلى الأوتوستراد الساحلي، قطع شبان السير على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

وفي بيروت، قام محتجون بقطع السير على كورنيش المزرعة بالاتجاهين، وآخرون قطعوا السير على مستديرة الكولا بالاتجاهين، وعند أوتوستراد السيّد هادي نصر الله بالإطارات المشتعلة عند مفرق المؤدي لبئر العبد مقابل حلويات السلطان.

شمالا، بدأت عمليات قطع الطرقات في عدد المناطق اللبنانية، وسط دعوات للنزول إلى الشارع عبر مكبرات الصوت وتحديدا في مدينة طرابلس. كما عمد شبان على قطع الطريق في البداوي قرب بالاتجاهين في محلة الأكومي. أقفلت محلات بيع المواد الغذائية في طرابلس أبوابها بسبب الارتفاع الجنوني بسعر الدولار. كذلك، تم قطع أوتوستراد المحمرة عند مفرق المحمرة بالاتجاهين احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية. وبقاعا، يتحضر شبان من تعلبايا لقطع الطريق بعد إعلان الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.

كما قفز سعر صرف الدولار الأمريكي ليتجاوز عتبة الـ 20 ألف ليرة لبنانية بعد اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة.

كتلة المستقبل

وقال عضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعبي، عبر حسابه على «تويتر» بعد اعتذار الحريري: بذل كل الجهود واستجاب لكل المبادرات. ‏حرصا منه على البلد والشعب. يكفيك دولة الرئيس الحريري أن ضميرك مرتاح رغم وجعك على لبنان واللبنانيين. وأصبح الجميع يعرف من أوصل لبنان إلى هذا الدرك من الانهيار.

فيما اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني في تصريح له عقب اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري أنه بئس الزمن الذي بات فيه المسؤول مسؤولا عن مصالح فريقه لا عن مصالح الشعب والوطن.

وتابع البعريني: نضم صوتنا إلى صوت الرئيس سعد الحريري بقوله الله يعين البلد، فبالفعل أعان الله لبنان وشعبه على هذه العقلية المتحكمة بمصيرنا، إذ يبدو أن نهجها الوحيد هو إستراتيجية الأرض المحروقة.

وختم: ننتظر إطلالة الرئيس سعد الحريري التلفزيونية ومواقفه التفصيلية، عسى أن يتضح المشهد للرأي العام إحقاقا للحق والحقيقة.