اختطاف مسؤول ليبي بالعاصمة من قبل مجهولين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الليبية، مساء الخميس، اختطاف وكيل وزارة الشباب بالعاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة.

وأوضحت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها، أن وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة أحمد أبوبكر ميلاد، تعرض الأربعاء لعملية اختطاف من أمام منزله بمدينة طرابلس.

وتابعت أن وكيل الوزارة -التي يفترض أن تشرف على إعادة تأهيل ودمج الشباب المنخرطين بالجماعات المسلحة- اتعرض للتعنيف من قبل مجموعة مجهولة الهوية مما سبب له في ضرر جسدي ومعنوي.

وأشارت إلى أن هذا الحادث يأتي "في الوقت الذي تتكاتف فيه الجهود الوطنية المخلصة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل المحافظة على وحدة ليبيا والخروج بها نحو برّ الأمان".

وأعربت الوزارة عن استنكارها بأشدّ العبارات والمعاني واستهجانها حادثة اختطاف وكيل الوزارة من أمام منزله بمدينة طرابلس من قبل مجموعة مجهولة الهوية.

وأشارت إلى أنه تم التمكن من إعادته إلى أهله اليوم الخميس، معربين عن رفضهم التام واستيائهم من مثل هذه الأفعال المعزولة التي تجرمها القوانين المحلية والدولية والأعراف الكريمة للشعب الليبي بمختلف مكوناته.

ودعت الأجهزة الشرطية والأمنية كافة لمتابعة القضية والقبض عن هؤلاء المسؤولين عن هذا الفعل الشائن والخارج عن القانون من الذين كانوا وراء هذه الجريمة.

معضلة المليشيات

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.