شح المياه يشعل احتجاجات واسعة جنوب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

اندلعت في وقت متأخر من ليل الخميس، احتجاجات في عدة مدن ذات غالبية عربية جنوبي إيران، احتجاجا على شح المياه والانقطاع المتكرر، وفق وسائل إعلام محلية.



وذكرت قناة ”خوزستان“ الإخبارية عبر تطبيق ”تلغرام“، أن ”مدن معشور وعبادان والأحواز وسربندر والحميدية وشادغان ومناطق أخرى بمحافظة خوزستان، جنوبي إيران، شهدت في وقت متأخر من الخميس، احتجاجات شعبية عارمة احتجاجا على شح المياه والانقطاع المتكرر للمياه“.

وأضافت القناة أن ”أشد الاحتجاجات تركزت بمدينة الأحواز عاصمة محافظة خوزستان جنوبي إيران“، مشيرة إلى أن قوات الأمن ”أطلقت الرصاص الحي ضد المحتجين الغاضبين على انقطاع المياه“.