بايدن: على روسيا عدم استخدام الطاقة كسلاح ضد جيرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من استخدام الطاقة "كسلاح" أو كوسيلة ضغط ضد جيرانها مثل أوكرانيا.

وقال بايدن إنه عبر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض يوم الخميس عن وجهات نظره بشأن خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز المثير للجدل.

وتابع بايدن خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع ميركل قائلا إن الولايات المتحدة وألمانيا اتفقتا على دعم أوكرانيا في جهود الإصلاح وفيما يتعلق بسيادتها ووحدة اراضيها.

وقالت ميركل إن الخطة المرتبطة بخط نورد ستريم 2 لا تعني استبدالا لأوكرانيا كممر لنقل الغاز الطبيعي .

يشار إلى أن خط الغاز الذي اكتمل تقريبا سيزود أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي عبر ألمانيا.

وكان مشروع خط الغاز الذي بلغت تكلفته 11 مليار دولار مصدرا للتوترات بين الولايات المتحدة وألمانيا، حيث دفعت أمريكا بأنه يمثل مخاطر أمنية مع زيادة اعتماد أوروبا على روسيا.