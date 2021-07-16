قالولي أنت بتحلم.. 22 رسالة من السيسي بمؤتمر "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، في العديد من الملفات وكان الملف الأبرز هو أزمة سد النهضة.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي على النحو التالي:

- القلق بشأن مياه النيل بالنسبة للمصريين هو قلق مشروع.

- نتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وتخطيط عميق.

- عمرنا مع عيشنا الوهم ولا حاولنا نصدره ليكم.

- أكدنا إننا مش عايزين الخير لينا لوحدنا، عايزين الخير للكل.

- قولنا لو السد هيوفر التنمية من خلال الكهرباء إحنا معاكم ومستعدين نتعاون معاكم لتحقيق رفاهية الشعب الإثيوبي والسوداني.

-لدينا في مصر النهاردة قدرات مختلفة متوفرة لأشقائنا في كل القارة مش بس إثيوبيا والسودان، بشرط محدش يقرب من مياه مصر.

- إحنا بنعمل مشاريع لتوفير كل نقطة مياه علشان نبقى خدنا بأسباب الحفاظ على المياه في مصر.

- منها مشروع تبطين الترع، ومحطات المعالجة اللي اتعملت وبتتعمل وهتتعمل خلال السنتين الجايين.

- المساس بأمن مصر القومي خط أحمر شاء من شاء وأبى من أبى.

- ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن.

والذي لن نسمح لأي ما كان أن يقترب منه ولدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف.

- أنا والجيش نروح قبل ما تحصل أي حاجة لمصر.

- عيشوا حياتكم من فضلكم يا مصريين، كل الأمور ماشية بخير وبأمان.

- الله عز وجل حمى الدولة المصرية من أخطار كثير تحيق بها.

- بصوا حوالينا هتعرفوا إن ربنا أكرم وأعز البلد دي وحماها من كل شر وسوء.

- مصر تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.

- مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة.

- اقتحمنا أزمات ومشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان بطله هو المواطن المصري.

- المشروعات القومية الكبرى رمزا يعبر عن إرادة المصريين في البناء.

- في الماضي كنن بحلم بتغيير أوضاع المحتاجين.

- زمان كنت لما بمشي وأشوف مناطق ظروفها صعبة كنت بحلم إن ده يتغير.

- ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن.