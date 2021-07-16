أبوظبي تقيد حركة الجمهور 5 ساعات ابتداء من الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

ويبدأ برنامج التعقيم يوميا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم الخميس أنه يتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.