اليمن: مقتل 45 حوثياً في جبهات مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل 45 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إثر معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني ومقاتلوا القبائل في محافظة مأرب، وسط تقدم كبير للجيش والقبائل.

وقال عبدالرزاق الشدادي، مستشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة: إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين بعد هجوم شنه الجيش اليمني ومقاتلو القبائل على مواقع الميليشيات باتجاه جبهة جنوب مأرب انطلاقاً من «جبل مراد». وأشار الشدادي إلى أن قوات الجيش والقبائل تحركت من قلب منطقة «نجد المجمعة» وحاولت التقدم باتجاه عدة مواقع استراتيجية من ضمنها «جبل العتق»، وما زالت ترتيبات تحرير شمال الجهة الجنوبية مستمرة.

وأوضح الشدادي، أن المعارك أسفرت عن سقوط 45 قتيلاً ما تزال جثثهم منتشرة في تلك الجبهات، و15 جريحاً وأسيراً، فضلاً عن اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأوضح الشدادي أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في جبهة شمال غرب مأرب بمناطق «رغوان والكسارة وصرواح والمشجح»، جرى خلالها تحرير عدة مواقع تجاه «المشجح» وصد هجوم في «رغوان والكسارة».

وفي السياق، تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات في سماء مديرية «رحبة» التي حررها الجيش ومقاتلو القبائل أمس الأول.

بدوره، أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي أن الجيش ومقاتلي القبائل يواصلون التقدم بثبات وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات في مختلف الجبهات القتالية، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية في معركة استعادة الدولة.

وقال العميد مجلي، إن جبهات القتال في محافظة مأرب، كانت الأكثر اشتعالاً، وتقدماً وانتصاراً بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية. وأشار أن قوات الجيش والقبائل شنت خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة «رحبة ومراد» جنوب غرب المحافظة.

وأفاد أن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال استراتيجية حاكمة، منها مناطق «معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات»، لافتاً إلى أن الجيش قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية، ليصل إلى مركز مديرية «رحبة»، لتتواصل المعارك الهجومية حتى تم تحرير مديرية «رحبة» بالكامل.

وتابع: «المعارك الأخيرة جنوب مأرب كبدت الميليشيات الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح، بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش».

وأضاف: «قواتنا استعادت 5 أطقم قتالية و3 عيارات وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة»، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمناطق المحررة جنوب مأرب، كون أغلبها مناطق حاكمة، وستحقق الالتحام مع جبهات مديريات البيضاء المجاورة، وقطع خطوط إمداد الميليشيات.

وعن جبهة «المأهلية»، قال العميد المجالي: «شنت قوات الجيش والقبائل وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة، تمكنت فيها من تحرير مناطق عديدة أهمها منطقة عشيرة وذراع الديمة والربع علفاء»، مؤكداً سقوط عناصر حوثية خلال العمليات القتالية، التي تزامنت مع غارات جوية مركزة ألحقت الخسائر الفادحة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية الحوثية.

وفي جبهة شمال غرب وغرب المحافظة، قال ناطق القوات المسلحة، إن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في جبهات «المشجح والجدعان والكسارة وصرواح»، لافتاً إلى أن الجيش في هذه الجبهات أحرز انتصارات مهمة، وبإسناد من طيران التحالف.

وفي الساحل الغربي، أعلنت القوات المشتركة أمس، إنها تمكنت من إخماد مصادر نيران لميليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة مواصلة بذلك خروقاتها للهدنة الأممية.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت بمختلف الأسلحة المتوسطة مناطق سكنية في قطاع كيلو16 شرق مدينة الحديدة بصورة عشوائية.

وأشار إلى تعامل القوات المشتركة مع خروقات الميليشيات الحوثية بضربات حاسمة تكللت بإخماد مصاد النيران، وكبدتها خسائر مادية وبشرية.

وكانت القوات المشتركة، قد أفشلت، أمس الأول، محاولات حوثية لإعادة ترتيب دفاعاتها في شارع صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة، بالتزامن مع إخماد تحركات حوثية في «الجاح» لقي على إثرها عدد من العناصر الحوثية مصرعهم وجرح آخرون. كما جددت ميليشيات الحوثي أمس، استهداف منازل المدنيين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وأفاد الإعلام العسكري، أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على المنازل الواقعة جنوب مركز المديرية بشكل كثيف، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي، كما سبق ذلك استهداف حوثي مماثل على المزارع في المديرية ذاتها. وفي حيس، قال الإعلام العسكري، إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية والمنازل.

ولفت الإعلام العسكري، إلى أن الاستهداف الحوثي لمدينة حيس، تركز على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين وسط المدينة بصورة عشوائية، باستخدام الأسلحة الرشاشة.

عقوبات أميركية على شبكة مرتبطة بـ «الحوثي»

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس الأول، فرض عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تصريحات صحفية، إن بلاده فرضت عقوبات على إيران وعلى شبكة مرتبطة بالحوثيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي يونيو الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «سويد وأولاده» للصرافة ضمن قائمة العقوبات التي طالت شبكة تهريب متورطة في جمع عشرات ملايين الدولارات من مبيعات سلع منها النفط الإيراني، يقودها سعيد الجمل المقيم في إيران.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة «سويد وأولاده للصرافة» تقوم بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لصالح الحوثيين.

ابن مبارك يدعو إلى مقاربة أوروبية جديدة لحل أزمة اليمن

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى مقاربة أوروبية جديدة للمساعدة في حل الأزمة اليمنية تقوم على دعم حكومة البلاد، سياسياً واقتصادياً باعتبارها تمثل جميع اليمنيين.

وقال في مقال بصحيفة «ئي يو أوبزرفر»، نشرته وزارة الخارجية اليمنية، أمس، إن هذه المقاربة يجب أن تقوم أيضاً على خلق شراكة كاملة مع الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، وممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي لتغيير سلوكها، والقبول بخطة السلام لإنهاء الحرب، ووقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الوطنية.