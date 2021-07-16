السودان يشيد بجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بجهود الأمم المتحدة ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد البرهان خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني أتول كاري أمس، في الخرطوم، حرص الحكومة الانتقالية وجديتها لاستكمال السلام وتحقيق التحول الديمقراطي.

من جانبه، أكد المسؤول الأممي عقب اللقاء انه أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على مراحل تصفية البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور «يوناميد»، مشيراً إلى أن اكتمال عملية التصفية بدأت بنهاية تفويضها المقرر من قبل مجلس الأمن الدولي، وهي الآن في مراحلها النهائية. وأضاف: أن عملية تصفية «يوناميد» تمت بنجاح بفضل التعاون بين حكومة الفترة الانتقالية وحكومات ولايات دارفور.

ومن ناحية أخرى، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني إن السودان يعيش فترة مفصلية من تاريخه، يواجه خلالها تحديات هائلة في الأمن والاقتصاد والسياسة والمجتمع، وأنه لا يمكن تجاوز هذه التحديات إلا بدراسة أسبابها ووضع المعالجات الحقيقية لها، وهو ما يتطلب توافقاً وإجماعاً وطنياً لتجاوز الاحتقان السياسي والضائقة الاقتصادية والمظالم الاجتماعية والانفلات الأمني.

ورحب حميدتي بمبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لدعم المرحلة الانتقالية خلال مخاطبته أمس، الاحتفال في مدينة الجنينة بتنصيب والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، بحضور عضوي مجلس السيادة مالك عقار والهادي إدريس.

ودعا حميدتي إلى استيعاب جميع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى الحل لاستكمال أهداف المرحلة الانتقالية، والخروج من الأزمة الراهنة حفاظاً على استقرار السودان، مؤكداً أن تنصيب والي غرب دارفور يؤكد بالعمل لا بالقول أن تنفيذ اتفاق السلام يمضي ليؤكد جدية الدولة والأطراف الموقعة على السلام، مشيراً إلى أن تحول دارفور بولاياتها الخمس إلى إقليم واحد موحد يجسد تماسك المجتمع.