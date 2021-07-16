السيسي: المساس بأمن مصر خط أحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، أن "المساس بأمن مصر القومى خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضاف السيسي، في فعالية محلية، أن ممارسة الحكمة والبحث عن السلام "لا يعني المساس بمقدرات الوطن، ولن نسمح لأي كان أن يقترب منها".

وأوضح الرئيس المصري "نحن نتعامل فى كل قضايانا بعقل راشد وتفكير عميق، ولم نحاول أبدا دغدغة مشاعر الناس".

وقال إن القلق بشأن قضية المياه "قلق مشروع"

وأشار إلى "أننا كنا نؤكد دائما أننا نريد الخير للجميع"، مؤكدا أن "الهدم والتخريب والتدمير هو الاستثناء والبناء والتعمير هو الأساس".