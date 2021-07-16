64 قتيلاً وعشرات المفقودين بفيضانات في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

شهدت عدة مناطق في غرب أوروبا، فيضانات تسببت بوقوع وفيات وانهيارات أرضية، وتوقفاً في حركة القطارات، وارتفاعاً كبيراً في مستوى الماء على الطرقات.

ولقي ما لا يقل عن 58 شخصاً حتفهم وفقد عشرات آخرون أمس في ألمانيا، كما قتل 6 أشخاص وفقدت فتاة في بلجيكا جراء فيضانات تسبب فيها هطول الأمطار القياسي في غرب أوروبا.

وقالت الشرطة الألمانية، إن عدد ضحايا الفيضانات في منطقة «باد نوينار آرفايلر» بولاية «راينلاند بالاتينات» غربي البلاد، ارتفع إلى 18. وسبق أن ذكرت الشرطة أن 70 شخصاً أصبحوا في عداد المفقودين في منطقة مركز زراعة العنب في آرفايلر، بعدما فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين، على ضفتيه ودمر 6 منازل.

وقالت السلطات الألمانية، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة أوسكيرخن جنوب مدينة بون، فيما قتل 7 أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء، في أماكن أخرى بولاية شمال الراين - وستفاليا، العديد منهم في أقبية غمرتها المياه.

وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات أولئك الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل، إلى بر الأمان.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات تطفو في الشوارع، ومنازل منهارة جزئياً في بعض الأماكن.

وفي بلجيكا قُتل 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. كذلك انهارت نحو 10 منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد، وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل. وعلّقت الحركة في نهر موز، أهم ممر مائي في بلجيكا، إذ ينذر بالفيضان على ضفتيه.

أما في هولندا فقد ألحقت فيضانات الأنهار أضراراً بالكثير من المنازل في إقليم ليمبورخ جنوبي البلاد، وجرى إخلاء عدة دور للرعاية.

وأرسلت الحكومة الهولندية نحو 70 جندياً لمقاطعة ليمبورغ، للمساعدة بمهام من بينها نقل من تم إجلاؤهم، وملء أكياس الرمل، مع فيضان الأنهار عن ضفافها.

وغمرت الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي رقعة واسعة من شمال شرقي فرنسا هذا الأسبوع، ما أدى إلى سقوط أشجار وإغلاق عشرات الطرق. وتعطل طريق قطار إلى لوكسمبورغ، وقام رجال الإطفاء بإجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم بالقرب من حدود لوكسمبورغ والحدود الألمانية وفي منطقة مارن.