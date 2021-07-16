زيادة حادة بوفيات «كوفيد- 19» في أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بواقع 43% في أسبوع واحد فقط.

وقالت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أمس: «هذه الزيادة المرتبطة بكوفيد- 19 هي الأسرع التي تشهدها القارة». وأضافت أن قلة عبوات الأوكسجين والأسرة المجانية في وحدات الرعاية المركزة هي أسباب رئيسة وراء الزيادة السريعة.

وتابعت مويتي أن «هذه علامة واضحة على أن المستشفيات في القارة وصلت لنقطة الانهيار».

وبحسب المنظمة، فإن معدل الوفيات الناتج عن فيروس كورونا في القارة يبلغ 6.2% بينما يبلغ المتوسط العالمي 2.2%.

وقالت مويتي إن معظم الوفيات تم تسجيلها في ناميبيا وجنوب أفريقيا وتونس وأوغندا وزامبيا.

وتابعت أن ما يطلق عليها الموجة الثالثة هي ناتجة في الأساس عن سلالة «دلتا» الشديدة العدوى التي جرى رصدها في 21 من 55 دولة أفريقية.

وتنتشر سلالة «ألفا» أيضاً في 35 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، بينما توجد سلالة «بيتا» في 30 دولة في أفريقيا.

إلى ذلك، أقامت إسبانيا أمس، مراسم رسمية لإحياء ذكرى أكثر من 81 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا.

وركزت المراسم، التي تقدمها الملك فيليب السادس، على تكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتم منح 102 من المسعفين والممرضين والأطباء الذين أصيبوا بالفيروس أثناء علاج المصابين وتوفوا بسبب الإصابة وسام الاستحقاق المدني، الذي قدمه رأس الدولة بنفسه.