الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل حكومة

عربي ودولي

ع+ ع-

كشف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم الخميس، عن السبب الذي دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري، في مقابلة مع قناة «الجديد» اللبنانية، "تمنيت على الرئيس ميشال عون دراسة التشكيلة في 24 ساعة، ولم أفرض شروطي، وهم فهموها هكذا".

وأضاف "الحل الوحيد أن تتشكل الحكومة بغض النظر عن اسم رئيسها، شرط العمل على تحقيق برنامج صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات، وهذا ما كنت سأعمل أنا عليه".

وأرضح الحريري "رشحت نفسي لحل مشكلة البلد بحسب المبادرة الفرنسية. واليوم، اعتذرت عن عدم تأليف حكومة الرئيس ميشال عون. كنت سائرا بورقة الرئيس نبيه بري، لكن الرئيس عون يريد كل شيء. لقد سألت الرئيس عون اليوم عن موضوع إعطاء الثقة وتسمية المسيحيين فأجابني الاجابة نفسها بأن كتلة التيار الوطني قد تعطيني ربع ثقة".

وتساءل "بأي منطق يطلبون الثلث المعطل، طالما لم يسموني ولا يريدون إعطائي الثقة؟".

وقال: "كنت أريد ان أقدم اعتذاري منذ فترة طويلة، لولا تمني الجميع، وبخاصة الفرنسيين. اليوم، اكتشفت خلال زيارتي أن الحديث السابق نفسه ما زلنا نتحاور فيه ولم يتغير شيء. لقد أبلغت الرئيس عون أنني لا أقفل الباب أمام تغيير بعض الأسماء، لكنني اكتشفت أننا نضيع الوقت".

وتابع الحريري: "عندما أبلغت الرئيس عون أنني سأزوره غدا في الرابعة، أجابني ألا ضرورة لذلك".

كان الحريري، الذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة مرتين، كلف بتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر الماضي إثر استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

لكن الخلافات حالت دون تشكيل الحكومة.