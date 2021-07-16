فرنسا تعلق على اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة لبنانية

ابوظبي - سيف اليزيد - علقت فرنسا، اليوم الخميس، على اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: إن عدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع.

وأضاف لودريان للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك: «ما فهمته هو أن رئيس الوزراء المكلف الحريري... عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون... الذي رفضها... ومن المنطقي فحسب أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة».

وتابع قائلا: «هذا مجددا حدث مروع آخر... هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها».

وفي وقت سابق اليوم تخلى الحريري عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة مما يقلص، أكثر من أي وقت مضى، فرص التوافق على حكومة في أي وقت قريب للبدء بإنقاذ البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها.