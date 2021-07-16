الرئيس المصري: المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى".

وفي خطاب مساء اليوم أكد السيسي أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني أننا سنسمح لأحد بالمساس بمقدرات بلادنا على حد تعبيره.

وأوضح الرئيس المصري" لا نحاول تصدير الوهم ولا نريد دغدغة مشاعر الشعب وقلق المصريين بشأن المياه مشروع".

وأشار السيسي " قلنا لإثيوبيا إننا مستعدون للتعاون معكم بشأن الكهرباء وبما يساعد على التنمية والرخاء لشعبكم".

وأضاف السيسسي أن القاهرة طالبت إثيوبيا باتفاق قانوني ينظم حقوق المياه وتشغيل سد النهضة وما وأن الحكومة المصرية ما زالت تتحرك بهذا الاتجاه.

ولفت الرئيس المصري إلى أن مصر لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول وأن ما تريده هو تعاون الآخرين مع بلاده.

وفي هذا السياق أوضح أن التحرك المصري في مجلس الأمن جاء بهدف وضع أزمة سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي، داعيا "الأشقاء" في إثيوبيا والسودان لإبرام اتفاق قانوني ملزم والابتعاد عن التهديد.

وفي إطار التحرك المصري لتوفير المياه قال السيسي إن بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه داخل مصر حيث رصدت الحكومة 60 مليار جنيه لمشروع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه كاستعداد داخلي للمستقبل.

المصدر: الجزيرة