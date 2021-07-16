بريطانيا.. أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا خلال 6 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء 48553 إصابة جديدة في أكبر رقم يومي منذ 15 يناير.

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا أعلى مستوى لها خلال 6 أشهر، فيما كان عدد وفيات كوفيد -19 الأعلى منذ أواخر آذار.

وأظهرت الإحصاءات تسجيل 48553 إصابة جديدة في أكبر رقم يومي منذ 15 يناير، حيث ارتفعت الحالات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة من انتشار متحور “دلتا” الأكثر عدوى.

وحذرت الحكومة من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى 100 ألف هذا الصيف، وهو مستوى لم يسبق الوصول إليه خلال الجائحة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس 63 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 مارس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 128593.