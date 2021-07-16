شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: ارتفاع ضحايا العنف إلى 117 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي اندلعت في جنوب أفريقيا إلى 117 قتيلا.

وقالت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا أمس، إن الجيش عمل على زيادة عناصره من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار الهدوء النسبي في جوهانسبرغ، وتهدئة المناطق الأكثر توترا خصوصا المدن الكبرى في كوازولو-ناتال ودوربان حيث ما زالت تسجل أعمال عنف.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 72 شخصا، واعتقال أكثر من 1200 آخرين، في الاحتجاجات التي اندلعت الجمعة الماضية، حيث أغلق مئات المحتجين الطرق ونهبوا المتاجر وأشعلوا النار في الشاحنات والسيارات.