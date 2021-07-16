شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي عن أزمة سد النهضة: أمن مصر خط أحمر.. والحكمة لا تعني السكوت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن المساس بأمن مصر القومي ”خط أحمر لا يمكن تجاوزه“، وذلك في أحدث تصريح له فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.



وقال السيسي، خلال حفل مبادرة ”حياة كريمة“، إن ”الحكمة لا تعني السكوت.. ومصر لديها خيارات متعددة للحفاظ على أمنها القومي“.

وأضاف أن مصر ”لم تسعَ أبدا للتهديد أو التدخل في شؤون الدول.. نقبل التنمية في إثيوبيا على ألا تمس مياه مصر، ولذا طلبنا اتفاقا قانونيا ملزما، وتحركنا الأخير في مجلس الأمن هو لوضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي“.