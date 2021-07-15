الرئيس السيسي: المساس بأمن مصر القومي خط أحمر 

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى.



وأضاف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ممارسة الحكمة لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن الذي لن نسمح لأي ما كان أن يقترب منه وفي سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقدرها طبقا للموقف والظروف.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المشروع القومي لتطوير القرى المصرية حياة كريمة.