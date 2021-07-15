شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القلق بشأن المياه مشروع وأمن مصر خط أحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، أن "المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضاف السيسي، في فعالية محلية مساء اليوم: "إن ممارسة الحكمة والسلام لا يعنى المساس بمقدرات الوطن، ولن نسمح لأي من كان أن يقترب منها".

وأوضح السيسي، نحن نتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وتفكير عميق، ولم نحاول أبدا "دغدغة" مشاعر الناس"، مبينا أن القلق بشأن قضية المياه "قلق مشروع".

وأشار قائلاً: "كنا نؤكد دائما أننا نريد الخير للجميع"، مضيفاً: "إن الهدم والتخريب والتدمير هو الاستثناء والبناء والتعمير هو الأساس".