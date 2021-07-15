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بايدن: حلف الأطلسي عازم على مواجهة الاستفزازات الروسية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن"حلف شمال الأطلسي عازم على الدفاع عن حدوده الشرقية ضد الاستفزازات الروسية."

وعلى هامش لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الخميس، أضاف قال بايدن: "نقدّر دعم المستشارة الألمانية للتحالف الأمريكي الأوروبي عبر الأطلسي".

وموجها خطابه لروسيا حذر بايدن موسكو من استخدام الطاقة كسلاح لتهديد جيرانها.

وقال إن الولايات المتحدة وألمانيا ستقفان جنبًا إلى جنب في مواجهة "الاعتداءات" الروسية.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي: "نتشارك مع الولايات المتحدة نفس التحديات والإصرار على تجاوزها".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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