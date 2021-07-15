السيسي للمصريين عن سد النهضة: اطمئنوا وعيشوا حياتكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، مواطنيه إلى الاطئمنان وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن أي قلق من أزمة سد النهضة.

دعوة الرئيس المصري جاءت خلال كلمة له على هامش احتفالية مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف؛ حيث كان يتحدث أمام الآلاف من المصريين.

وقال السيسي: "المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.. لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمننا القومي.. والجنوح للسلام لا يعني المساس بمقدرات وطننا، ولن نسمح لأي أحد بالاقتراب منه".

وتابع: "نمارس أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة ولكن لا نسمح بالمساس بدوائر الأمن القومي المصري".

ومضى في حديثه: "طالبنا باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعربنا للسودان وإثيوبيا عن استعداد مصر للتعاون في ملف المياه".

ونبه إلى أن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه.

وأوضح السيسي أن مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها.

وقال الرئيس المصري: "أكدنا دائما استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية".

وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن مشاريع مصر تستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه.



وبعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمصريين بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلا : "اطمئنوا وعيشوا حياتكم".



والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وترفض الخرطوم إصرار إثيوبيا على البدء بملء السد للمرة الثانية قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، قائلة إن "الملء الأول تسبب في أضرار بالغة وعرض 20 مليون سوداني للخطر".

وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب خلال عملية الملء الثاني التي تؤكد أن تأخيرها يكلف البلاد نحو مليار دولار، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".