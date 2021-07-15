الأمن الإيراني يطلق النار تجاه محتجين بمدينة الأهواز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت احتجاجات واسعة في عدد من مناطق محافظة خوزستان من بينها الأهواز، احتجاجا على انقطاع المياه، وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين، لتفريق المتظاهرين.



وقال موقع وكالة أنباء حقوق الإنسان إن هناك مسيرات احتجاجية تعم مدن أخرى في خوزستان، بما في ذلك الأهواز، وعبادان وبستان وسوسنغارد وبندر ماهشهر.

وأضافت الوكالة، أن "احتجاجات ومسيرات هؤلاء الأشخاص، التي رافقها تواجد كبير للقوات العسكرية والأمنية جرت احتجاجا على انقطاع مياه الشرب.

وتابعت، أنه خلال احتجاجات الأهواز اعتقلت قوات الأمن مواطنًا يُدعى رضا سلامات واقتيد إلى مكان مجهول.