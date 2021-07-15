علاقات حديدية.. بايدن يستقبل ميركل بالبيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في البيت الأبيض مساء الخميس.

والتقى بايدن ميركل في المكتب البيضاوي حيث أجرى الزعيمان محادثات منفردة لفترة قصيرة قبل بدء اجتماع يستمر لنحو ساعتين بحضور وفدي البلدين.



وفي أعقاب الاجتماع يعتزم بايدن وميركل عقد مؤتمر صحفي مشترك للرد على أسئلة الصحفيين.

كان بايدن أعلن قبل اللقاء أنه يتطلع إلى استقبال ميركل في البيت الأبيض، ووصف الشراكة بين البلدين بأنها "حديدية" معلنا عزم البلدين على التعاون معا من أجل التغلب على التحديات في السنوات القادمة.

وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي استقبلت ميركل في وقت سابق اليوم بمقرها الرسمي، ودعتها إلى مأدبة إفطار.

وأكد الرئيس والمستشارة العلاقة الوثيقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، وأشارا إلى ضرورة استمرارها.

وقالت ميركل لدى استقبالها في البيت الأبيض إنها تقدر الصداقة للغاية، مضيفة: "أنا أعرف ما فعلته أمريكا من أجل تاريخ ألمانيا الحرة والديمقراطية".

ووصف بايدن المستشارة الألمانية بأنها صديقة.

وووصف بايدن في تغريدة نشرها في وقت سابق اليوم، الشراكة بين بلاده وألمانيا بأنها "حديدية".