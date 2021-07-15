حملة تهجير إسرائيلية للفلسطينيين في الأغوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إسرائيل بتنفيذ عمليات تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في منطقة الأغوار التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية التي هدمت ثماني مرات متتالية.

وعدت الوزارة ما يجري «عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري دون أي تحرك.