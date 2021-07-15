العراق يقبض على 8 إرهابيين بينهم أطباء

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وذكرت الحكومة العراقية في بيان أن الكاظمي استقبل ماجورك وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتمت مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا.
ووفق البيان، ناقش الاجتماع الأوضاع الإقليمية والتأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر، قالت خلية الإعلام في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملياتها النوعية والاستباقية، بناء على معلومات دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية».
وأضافت «إن العملية الأمنية الأخيرة أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية من عناصر داعش ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد)، قاتلوا ضد قواتنا الأمنية».
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