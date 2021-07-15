مقتل ضابط وجندي جراء انفجار في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ضابط وجندي من عناصر الجيش الباكستاني مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي استهدف سيارة عسكرية في منطقة بسني بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أن الانفجار وقع على الطريق الرئيس في بلدة بسني، ونجم عن لغم أرضي زرعته عناصر إرهابية على ذلك الطريق قبل وقت قصير من مرور سيارة عسكرية، مضيفا أن قوات الأمن طوقت الموقع، وشنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة، وعثرت على كمية من الأسلحة والمتفجرات.



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