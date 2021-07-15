شكرا لقرائتكم خبر 600 وحدة سكنية ترممها «الوليد الإنسانية» لليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مؤسسة (الوليد للإنسانية)، التي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال، في ورشة عمل تشاورية بمناسبة إطلاق (مشروع المسكن الملائم) بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وموئل الأمم المتحدة لترميم 600 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في محافظة عدن.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في إيجاد حل مستدام للأسر الأكثر تأثرا من النازحين والعائدين في مدينة عدن بهدف محدد لتحسين الظروف المعيشية والتماسك الاجتماعي للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة لهم، في المديريات ذات الأولوية بالمحافظة من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة.

وناقش المشاركون في الورشة الأساليب المختلفة للوصول إلى خطة التنفيذ الأكثر فاعلية، واختيار الأحياء المستهدفة والمستفيدين النهائيين، وقدمت توصيات لمزيد من المناقشة بين الأطراف

وجاء مشروع (المسكن الملائم)، امتدادا لتعاون البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتنسيق المستمر مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية، ونتائج الاتفاقية الموقعة بتاريخ 13 يناير الماضي بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية وموئل الأمم المتحدة، لتنفيذ برنامج دعم قطاع الإسكان في اليمن، حيث سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري للأحياء السكنية في محافظة عدن، حيث سيعمل المشروع على ترميم 600 منزل بمعدل 150 منزلا لكل مديرية». كما جاء في كلمة المهندس أحمد مدخلي، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن.

وقالت المدير التنفيذي للمبادرات العالمية في الوليد الإنسانية عبير الفوتي «نفخر بهذه الشراكة الثلاثية التي ستؤمن مسكنا ملائما لأبناء اليمن الشقيق وتسهم في استقرار ظروفهم الاجتماعية، نعمل جاهدين في مؤسسة الوليد للإنسانية على توفير حلول طويلة الأمد وتحقيق أثر مستدام لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع»

مخرجات المشروع:

