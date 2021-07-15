600 وحدة سكنية ترممها «الوليد الإنسانية» لليمنيين

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ويهدف المشروع إلى المساهمة في إيجاد حل مستدام للأسر الأكثر تأثرا من النازحين والعائدين في مدينة عدن بهدف محدد لتحسين الظروف المعيشية والتماسك الاجتماعي للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة لهم، في المديريات ذات الأولوية بالمحافظة من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة.
وناقش المشاركون في الورشة الأساليب المختلفة للوصول إلى خطة التنفيذ الأكثر فاعلية، واختيار الأحياء المستهدفة والمستفيدين النهائيين، وقدمت توصيات لمزيد من المناقشة بين الأطراف
وجاء مشروع (المسكن الملائم)، امتدادا لتعاون البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتنسيق المستمر مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية، ونتائج الاتفاقية الموقعة بتاريخ 13 يناير الماضي بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية وموئل الأمم المتحدة، لتنفيذ برنامج دعم قطاع الإسكان في اليمن، حيث سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري للأحياء السكنية في محافظة عدن، حيث سيعمل المشروع على ترميم 600 منزل بمعدل 150 منزلا لكل مديرية». كما جاء في كلمة المهندس أحمد مدخلي، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن.
وقالت المدير التنفيذي للمبادرات العالمية في الوليد الإنسانية عبير الفوتي «نفخر بهذه الشراكة الثلاثية التي ستؤمن مسكنا ملائما لأبناء اليمن الشقيق وتسهم في استقرار ظروفهم الاجتماعية، نعمل جاهدين في مؤسسة الوليد للإنسانية على توفير حلول طويلة الأمد وتحقيق أثر مستدام لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع»
مخرجات المشروع:
- 4000 مستفيد
- 1600 فرصة عمل
- 600وحدة سكنية جاهزة للعيش
- 200 شاب عاطل يتم تأهيليهم
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