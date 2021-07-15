صواريخ حزب الله تضع المنطقة على فوهة بركان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر محللون من صواريخ حزب الله الإرهابي التي جرى الكشف عن تفاصيلها، وأكدوا أنها تضع المنطقة فوق فوهة بركان في حال اندلاع حرب في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس «إنه في حالة الحرب، سيكون حزب الله اللبناني قادرا على إطلاق 1000 إلى 3000 صاروخ يوميا على الأقل في الأسبوع الأول من الحرب»، لكنه أكد أنه لا يتوقع أن تندلع مثل هذه الحرب قريبا، حيث إن الأزمات الداخلية التي اندلعت مؤخرا في لبنان تجعل نشوب الحرب أقل احتمالا»، وفق ما جاء في البيان.

وكشف مصدر عسكري كبير في قيادة المنطقة الشمالية أن الجيش الإسرائيلي، رصد زيادة عشرين ضعفا، لقائمة المواقع التابعة لحزب الله في لبنان والتي وضعها تحت الاستهداف في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، مؤكدا على أن القائمة تضم الآن آلاف الأهداف.

من جهة أخرى، أشار قائد المنطقة الشمالية الجنرال أمير بارعام، إلى أن الجيش الإسرائيلي سيتصرف بحزم أمام عناصر (حزب الله) في أي حرب مستقبلية محتملة»، معتبرا أن هذه الحرب بالفعل لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل، ولكن في الوقت ذاته ستكون حربا لا يمكن تحملها بالنسبة لحزب الله». وكانت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، قد أنهت أمس الأربعاء «إعادة انتشار قواتها تحسبا من اندلاع معركة ضد «حزب الله»، وأعدت خططا عملياتية جديدة تشمل شن حملة عسكرية برية في عمق الأراضي اللبنانية».

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن بلاده تمتلك جميع الوسائل والقدرات لمواجهة حزب الله اللبناني، وقال «الحزب عدو مشترك لنا وللشعب اللبناني»، وتابع «إن حزب الله يعمل بأوامر إيرانية ويعرض اللبنانيين ومستقبلهم للخطر»، كما أكد أنه لن يسمح لأي دولة أو أي تنظيم «إرهابي» بتهديد أمن إسرائيل وسيادتها ومواطنيها.

واعتبر الجيش أن حزب الله يستخدم سكان لبنان كتكتيك عسكري لتنفيذ مخططاته، وذلك بعد أيام على ضبط أكبر عملية تهريب منذ سنوات، وأن هناك مخزن أسلحة للميليشيات يبعد 25 م من مدرسة بقرية «عبا» في النبطية، كما أكد أن هذا المخزن هو واحد من آلاف الأهداف، المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية العسكرية والتي سيتم استهدافها في أي حرب قادمة في لبنان.