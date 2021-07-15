رئيس الوزراء: 20 مبادرة رئاسية نسرع فى تنفيذها بكل قرى مصر.. و6 تريليونات جنيه تكلفة المشروعات القومية فى 7 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات "حياة كريمة" تغطى ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضى الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتي كانت تعانى من الإهمال، وعدم التركيز عليها.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، أن الدولة نفذت على مدار الـ7 سنوات الماضية مشروعات تجاوز تكلفتها 6 تريليونات جنيه مصري، بما مكننا من القدرة والخبرة في الدخول لهذا المشروع العظيم الخاص بتنمية الريف المصري تحت مبادرة حياة كريمة، وهذا أساس المشروعات التي تنفذ على أرض مصر وتؤكد أنها مشروعات قومية وعالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع مبادرة حياة كريمة ليس فقط عملا واحدا نبدأ فيه ولكن هناك آلاف المشروعات التي تنفذ في نفس الوقت في كل قرى مصر، موضحا أنه برغم كل عظمة المشروعات الكبيرة التي نفذتها الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية، إلا أن مشروع حياة كريمة هو الأعظم في تاريخ مصر، وربنا يقدرنا على تنفيذه وتحقيق أحلام الشعب المصرى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، أن مشروع حياة كريمة مبادرة نجمع فيها كل المشروعات في مكان واحد، ويتم فيها تجميع كل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل تكافل وكرامة و100 مليون صحة ومصر بلا غارمات، كله سينفذ ويتجمع في مبادرة حياة كريمة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: لدينا أكثر من 20 مبادرة رئاسية سيتم تنفيذها وسنسرع في تنفيذها في كل قرى مصر، حيث إن الهدف الرئيسى هو السعي لتغيير حياة المصريين للأفضل.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.

نشرت فضائية «إكسترا نيوز» بثا مباشرا لاحتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، حيث أعلنت، أمس الأربعاء، مؤسسة حياة كريمة انعقاد الاحتفالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها وحتى الآن في قرى ومراكز المبادرة.

وانطلقت الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، بالإضافة لآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

مبادرة حياة كريمة

وأطلق الرئيس السيسي في 2 يناير 2019 مبادرة حياة كريمة، من أجل تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، استاد القاهرة فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.