أحرق التوك توك وانتحر.. انتشال جثة غريق بنهر النيل في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة غريق بنهر النيل بنطاق مركز العياط جنوب الجيزة، مساء الخميس.

وتبين بالفحص أن الجثة لسائق مركبة "توك توك" أضرم النار في المركبة قيادته وقفز في نهر النيل من أعلى الدائري الإقليمي.

وتحفظت قوات الشرطة على التوك توك قيادته والذي حمل عبارة "المجنون واحد بس" وتبين أن مالكه مقيم بمركز البدرشين وكان يمر بأزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.

سائق سيارة نقل روى اللحظات الأخيرة لانتحار قائد التوك توك لاسسيما مطالبته بالعدول عن تلك الفكرة لكنه أخبره "ربنا عارف كل حاجة".

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.