موسكو تدعو لخروج متزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعربت موسكو، عن قلقها إزاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، داعية لخروج متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية من هناك.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن "الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا قضية بالغة الأهمية"، مضيفًا : "ندعو لخروج تدريجي ومتزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأكد أنه "من الضروري ضمان عدم الإخلال بالتوازن القائم على الأرض، والذي بسببه لم يظهر خطر وقوع تصعيد مسلح جديد".

يذكر أن الأطراف الليبية توصلت في جنيف عام 2020 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على ضرورة انسحاب كافة المقاتلين الأجانب من البلاد في غضون 3 أشهر.