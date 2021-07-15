السويدي "غروندبرغ" مبعوثا أمميا إلى اليمن رسميا

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

ذكرت مصادر دبلوماسية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثا جديدا إلى اليمن.



وقالت المصادر نفسها، إن غوتيريش أعلن اختياره لأعضاء مجلس الأمن الـ15، ومن المقرر أن يتم تعيينه رسميا في هذا المنصب قريبا، وفقا للعين.

وكان غروندبرغ، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، منذ عام 2019 سفير الاتحاد الأوروبي لليمن.

في يونيو/ حزيران كان جريفيث الذي أصبح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كشف لمجلس الأمن الدولي أن جهوده لإنهاء الحرب الدامية في هذا البلد قد باءت بالفشل، بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.

ومنذ عام 2014، تسبب النزاع في مقتل آلاف الأشخاص في اليمن، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة، وأكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليونا والذين يواجهون مخاطر متزايدة من الأوبئة والمجاعة، يعتمدون على المساعدات الدولية، وهي أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.