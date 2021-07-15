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الامارات.. أبوظبي تطلق برنامج التعقيم الوطني بداية من 19 يوليو 2021

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج التعقيم الوطني بداية من الإثنين، 19 يوليو 2021.

 

يتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

 

وسيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً.

 

وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام.

 

ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

 

لتقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي، يرجى زيارة www.adpolice.gov.ae

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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