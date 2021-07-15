شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر الليبيين من التهاون في احترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية امتثال الليبيين بجميع التدابير الاحترازية في وقت سجلت فيه ليبيا خلال الأسبوع الماضي 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و30 وفاة ناجمة عن الوباء. وقال مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان له اليوم: إن العدد الإجمالي المسجل رسميا للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء بلغ 3200، مرجحًا أن يكون العدد الحقيقي أكثر من ذلك. وتوقعت المنظمة، أن يوفر اللقاح المضاد للفيروس الحماية من الإصابة الخطرة أو التسبب بحالات وفاة محتملة.