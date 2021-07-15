ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 58 قتيلاً

ونقلت قناة "SWR" التلفزيونية عن وزير داخلية راينلاند بالاتينات، روجر ليفينز، قوله: "ننطلق من حقيقة أننا تمكنا من الكشف عن تسعة ضحايا آخرين".

وأضاف: "نتيجة الكارثة طبيعية في غرب ألمانيا، لقي ما لا يقل عن 58 شخصاً حتفهم".



وأعلنت السلطات الألمانية، في وقت سابق، أن "ما لا يقل عن 44 شخصاً لقوا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا".