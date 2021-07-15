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الامارات.. أبوظبي تطلق برنامج التعقيم الوطني بداية من 19 يوليو 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج التعقيم الوطني بداية من الإثنين، 19 يوليو 2021.

 

يتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

 

وسيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً.

 

وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام.

 

ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

 

لتقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي، يرجى زيارة www.adpolice.gov.ae

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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