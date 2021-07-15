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الإمارات.. تقديم 74522 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 74,522 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,194,526 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 163.74 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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