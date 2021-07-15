شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، في البورصة الرئيسية، والأسواق المحلية.



وانخفض متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بمختلف المحافظات، إلى نحو 1452.79 دينار للشراء، و 1454 دينارا للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و50 دينار صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية، نحو 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الخميس، في بورصة الكفاح، والحارثية، بالعاصمة بغداد نحو 1478 دينارا.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مختلف بورصات وأسواق المحافظات المختلفة، نحو 1472.50 دينار للشراء، و 1482.50 دينار للبيع.

وقال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، الجمعة، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو".

وأكد على أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%، خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

وأوضح أنه من الضروري وجود سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.

وانخفض سعر اليورو الأوروبي، أمام الدينار العراقي اليوم الخميس، إلى نحو 1713.37 دينار للشراء، و 1722.50 دينار للبيع، مقابل نحو 1722.74 دينار للشراء، و 1724.11 دينار للبيع.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2012.01 دينار للشراء، و2014.57 دينار للبيع، مقابل نحو 2017.50 دينار للشراء، و2019.77 دينار للبيع.

وانخفض سعر صرف الريال السعودي، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 387.35 دينار للشراء، و 387.64 دينار للبيع، مقابل نحو 388.28 دينار للشراء، و388.57 دينار للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 395.57 دينارا للشراء، و 395.77 دينار للبيع، مقابل نحو 396.47 دينارا للشراء، و 396.76 دينار للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 4826.91 دينار للشراء، و 4839.66 دينار للبيع، مقابل نحو 4837.81 دينار للشراء، و 4849.69 دينار للبيع.