شكرا لقرائتكم خبر عن أعاصير وفيضانات تجتاح ولايات وبلدان في أمريكا وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميتشيغان، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات والأعاصير.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أن المساعدات ستشمل منحاً للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

وفي بريطانيا أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تضامنه مع المتأثرين من جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت عدة بلدان أوروبية اليوم.

وقال جونسون في بيان: من المروع رؤية الفيضانات المدمرة في جميع أنحاء ألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا، ونعرب عن تضامننا مع أسر الضحايا وجميع المتضررين.

وأكد رئيس الوزاء البريطاني استعداد بلاده لتقديم أي دعم مطلوب ضمن جهود الإنقاذ والتعافي من الكارثة.