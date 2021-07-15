شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نتوقع ظهور متحورات كورونا أكثر خطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية في جنيف اجتماعها الثامن بشأن جائحة كوفيد 19، ودعت في توصياتها عقب الاجتماع دول العالم إلى توسيع نطاق التطعيم ضد المرض . وأعرب رئيس اللجنة البروفسير ديدييه حسين عن القلق إزاء الاتجاهات الحالية للوباء، والتهديدات التي تشكلها المتحورات الجديدة للفيروس، وظهور 4 متحورات مثيرة للقلق، واحتمال ظهور متحورات أكثر خطورة تكون أكثر صعوبة في السيطرة عليها، والتطبيق غير المتسق للتدابير الصحية والاجتماعية ، وتزايد التجمعات والفعاليات المزدحمة دون تقييم للمخاطر، وعدم الإنصاف في توزيع اللقاحات . ودعت اللجنة في توصياتها إلى التوزيع المنصِف للقاحات ونقل تكنولوجيا إنتاجها وتطعيم الفئات الأكثر ضعفا في كل أنحاء العالم، وأهمية تكييف الدول للسياقات الوبائية مع الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه توثيق شهادات التطعيم وما يتعلق بها في مجال السفر الدولي، والاسترشاد بكتيب منظمة الصحة الذي يحتوي على الشهادة الدولية للتطعيم والوقاية والحلول الرقمية التي تسمح بالتحقق من البيانات. وأوصت اللجنة الدول باليقظة المستمرة لاكتشاف الأمراض الجديدة حيوانية المنشأ، وتطبيق سياسة لإدارة المخاطر لإحداث التجمع الجماهيري مع مراعاة السياق الوبائي، بما في ذلك انتشار المتغيرات وقدرات تتبع المخالطين وإجراء الاختبارات .