شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين مع تصعيد العنف غرب سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتصاعد حدة العنف شمال غرب سوريا، في ظل ارتفاع عدد القتلى والجرحى من الأطفال، حيث قُتل ثلاثة أطفال اليوم في هجومين منفصلين في شمال غرب سوريا.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان في تصريح له : أنه تم التحقق من مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال في سوريا في الأسبوعين الأخيرين فقط، مؤكداً أن ذلك يعكس دلالة مخيفة على عودة العنف إلى سوريا.

وحذرت اليونيسف من أن العنف وأي استئناف للأعمال العدائية سيبعد السوريين عن التوصل إلى حل سلمي وسياسي لإنهاء إراقة الدماء وحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد في سوريا.