شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتزم بناء مئات الوحدات الاســتيطانية في بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن ما يسـمى "مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مسـتوطنة "غوش عصيون"، أصـدر قرارا ببناء مئات الوحدات الاســتيطانية على أراضٍ في بيت لحم.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية، أن المجلس المذكور أقر وضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على أراضي بلدة بيت فجار جنوبا، و110 وحدات في مستوطنة "أبي هناحل" الجاثمة على أراضي بلدة كيسان شرقا.