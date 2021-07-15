قرقاش: العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة تعزز أمن البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، العلاقات القوية بين بلاده ولولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواء

وشدد قرقاش على أهمية رسالة الإمارات الهامة في التسامح والتعايش السلمي.

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد على قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.

وشارك قرقاش، الخميس، في تنظيم السفارة الإماراتية في واشنطن الإعلان عن شراكة بين جامعة جونز هوبكنز وأكاديمية أنور قرقاش للدبلوماسية.

حضر التنظيم كل من المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ومساعد الوزير للشؤون السياسية السفيرة لانا نسيبة، وسفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة.

ومن المقرر الإعلان عن مبادرة جديدة للتدريب الدبلوماسي مع كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات.