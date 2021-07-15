الرئيس المصري يشهد فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فاعليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة».



وانطلقت قبل قليل، فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء.

وللاحتفال بإطلاق المشروع القومي؛ يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الاعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تشهد أجندة المؤتمر عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.