منذ 8 أشهر.. الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت الجزائر، الخميس، أكبر حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا المستجد منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.



وأعلنت وزارة الصحة رصد 1109 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 95 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 149 ألفا و906.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بانخفاض حالتين عن يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 3895.

وتماثلت 617 حالة جديدة للشفاء، ليبلغ عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 103 آلاف و809، بينما يتواجد 49 مريضا في العناية المركزة.