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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنور قرقاش: العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة تعزز أمن البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، العلاقات القوية بين بلاده ولولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواء
وشدد قرقاش على أهمية رسالة الإمارات الهامة في التسامح والتعايش السلمي.
ولفت إلى أن الإمارات تؤكد على قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.