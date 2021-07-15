أنور قرقاش: العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة تعزز أمن البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، العلاقات القوية بين بلاده ولولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواء

وشدد قرقاش على أهمية رسالة الإمارات الهامة في التسامح والتعايش السلمي.

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد على قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.