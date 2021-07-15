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أنور قرقاش: العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة تعزز أمن البلدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

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أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، العلاقات القوية بين بلاده ولولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواء

 

وشدد قرقاش على أهمية رسالة الإمارات الهامة في التسامح والتعايش السلمي.

 

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد على قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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