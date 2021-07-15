الحكومة المغربية تقرر عدم السماح بأداء صلاة عيد الأضحى لهذه السنة سواء في المصليات أو المساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عدم السماح بأداء صلاة عيد الأضحى لهذه السنة سواء في المصليات أو المساجد.



يأتي ذلك نظراً للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظراً لصعوبة توفير شروط التباعد بين المصلين.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذا القرار تم اتخاده في ظل الظروف الاحترازية للوقاية من العدوى، خاصة أن صلاة العيد تتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل.

وأشارت الوزارة إلى أن المساجد ستظل مفتوحة لأداء الصلوات الخمس.