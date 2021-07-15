حالة الطقس المتوقعة في الإمارات ليوم غد الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:11 والثاني عند الساعة 04:54 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 23:05 ، مشيرا إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 20:42 والثاني عند الساعة 08:01 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 34 65 20

دبي 43 32 70 25

الشارقة 42 31 75 25

عجمان 41 30 65 30

أم القيوين 42 32 60 35

رأس الخيمة 39 32 60 35

الفجيرة 36 31 85 50

العين 40 30 45 30

ليوا 43 33 45 25

الرويس 43 32 60 30

السلع 40 31 60 35

دلما 39 33 85 60

طنب الكبرى 39 33 85 60

طنب الصغرى 39 33 85 60

أبو موسى 39 33 85 60